Chaos dans les aéroports: les Canadiens changent leurs plans de voyage

En raison du chaos dans les aéroports causés par les vols annulés ou retardés, plus du tiers des Canadiens qui avaient prévu un voyage par avion a changé ses plans, a révélé un récent sondage.

Selon un sondage mené par la firme Léger pour le compte de RATESDOTCA et BNN Bloomberg, 35 % des voyageurs ont changé leurs plans en raison du chaos observé dans les différents aéroports du pays.

Parmi ces gens, 56 % ont choisi de repousser leur voyage alors que 18 % ont opté pour une autre destination et 13 % ont affirmé qu’un transporteur aérien a changé leur itinéraire ou annulé leur vol. Pour ce qui est des 13 % restants, ils ont avoué préférer prendre la voiture plutôt que l’avion.

Ces résultats ne sont guère surprenants alors que de nombreux vacanciers éprouvent des difficultés de toutes sortes cet été, que ce soient les vols retardés ou même les bagages perdus.

À Montréal, pour la journée de jeudi seulement, on comptait 286 vols retardés et 13 vols annulés, selon les données de Flightaware.

Selon les données compilées par la chaine d’information américaine CNN à l’aide du site Flightaware, c’est à l’aéroport international Pearson à Toronto qu’il y a eu le plus de retards, avec 54 % des vols qui sont partis plus tard que prévu. La ville se trouve également au quatrième rang des aéroports où il y a eu le plus d’annulations (6,5 %).

Plus tôt en juillet, la présidente de l’Autorité des Aéroports du Grand Toronto, Deborah Flint, a mentionné au «CP24» que la situation s’améliore graduellement à l’aéroport Pearson, mais que cela pourrait prendre un moment avant qu’on ne revienne à la normale.

«Nous éprouvons des difficultés avec le redémarrage cet été, ici, à Toronto Pearson et dans de nombreux aéroports à travers l’Europe et aux États-Unis également. Nous constatons à la fois la restauration de la main-d’œuvre dans l’ensemble du système dans les compagnies aériennes et les agences gouvernementales et nous constatons une amélioration», a-t-elle expliqué.

Le coup de sonde a été effectué auprès de 1516 Canadiens.