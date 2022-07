Charles Leblanc rappelé dans le baseball majeur

Le Québécois Charles Leblanc a été rappelé par les Marlins de Miami vendredi et pourrait disputer son premier match dans le baseball majeur en soirée, alors que les Mets de New York seront de passage au Marlins Park.

«Je n’ai pas dormi beaucoup la nuit dernière», a confié l’athlète de 26 ans lorsque joint par le journaliste de l’Agence QMI Benoît Rioux.

«Ç’a été des montagnes russes. J’avais été retiré de la formation un peu avant le match de jeudi [au niveau AAA], mais on m’a placé sur le “taxi squad” et souvent, dans cette position, tu ne joues pas. J’étais un peu déçu. Mais, j’ai été appelé dans le bureau de Don Mattingly [le gérant des Marlins] un peu plus tard pour apprendre la bonne nouvelle.»

Le natif de Laval sera donc habillé pour le duel contre l’équipe de la Grosse Pomme, mais ne fait pas partie de la formation partante de son club.

Leblanc connait une fantastique saison 2022 avec le Jumbo Shrimp de Jacksonville, dans le niveau AAA. En 87 rencontres, il a maintenu une moyenne au bâton de ,302. Le joueur d’avant-champ a aussi réussi 14 circuits, produit 45 points et volé six buts.

Si jamais Leblanc voit du terrain prochainement, il deviendra le troisième Québécois à évoluer dans les ligues majeures cette saison, après Abraham Toro (Mariners de Seattle) et Otto Lopez (Blue Jays de Toronto)