Le pape au Canada: des foules bien plus petites qu’en 1984

Il ne faut pas s’étonner des foules peu nombreuses que le pape François a attirées à Québec, selon un expert qui met en garde contre les comparaisons avec la visite de Jean-Paul II, en 1984.

• À lire aussi: Visite du pape: les survivants autochtones ont été entendus

• À lire aussi: La pression est maintenant sur les évêques pour ouvrir les archives

Si plusieurs milliers de personnes se sont massées pour l’apercevoir lors de son passage, mercredi, en papemobile sur les plaines d’Abraham, moins de gens qu’anticipé ont assisté à la messe célébrée à Sainte-Anne-de-Beaupré le lendemain.

Lors de la visite de Jean-Paul II, en 1984, plus de 250 000 personnes ont assisté à une messe en plein air à Québec.

Érosion de la religion

Or, selon Gilles Routhier, théologien et professeur à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval, aucune comparaison entre les deux visites ne tient la route.

« Je ne suis pas surpris, je n’ai jamais imaginé qu’il y aurait 50 000 personnes sur les Plaines », laisse-t-il tomber.

En 1984, la pratique religieuse était encore forte, et lors de son passage à Québec, Jean-Paul II était resté avec ses fidèles plusieurs heures sur le site de l’Université Laval.

« On allait voir le pape, poursuit M. Routhier. Cette semaine, on n’est pas dans le même cas de figure. Les gens étaient sur les Plaines et lui [était] enfermé dans la Citadelle ».

De brefs bains de foule

Bien que le pape François ait paradé sur les Plaines une vingtaine de minutes, l’essentiel de sa présence s’est déroulé avant et bien à l’abri des fidèles et curieux qui s’étaient déplacés.

« On ne va pas sur les Plaines quand le pape n’y est pas », renchérit le théologien.

La diffusion des prises de parole et des bains de foule à la télévision en a incité plusieurs à rester à la maison.

« C’est une fausse attente que de penser qu’il va y avoir un engouement pour un pape qui n’est pas là, [en plus d’être] debout au grand soleil, alors que l’on peut le voir à la télévision », observe-t-il, ajoutant que la septième vague de COVID n’a certainement pas aidé.

Annonce tardive

Il déplore par ailleurs le court délai entre l’annonce du voyage papal et son arrivée, ce qui n’a pas donné beaucoup de temps aux gens de l’extérieur pour planifier un déplacement.