Des performances dignes de mention

Les athlètes participant à la 55e Finale des Jeux du Québec-Laval ont établi de nouvelles marques. Permettez-moi aujourd’hui de rendre hommage aux médaillés en soulignant les performances de quelques athlètes.

Photos Courtoisie, Jeux du Québec-Laval

Lors d’un match riche en émotions, l’équipe de baseball de la Rive-Sud a remporté la grande finale des Jeux du Québec-Laval face à la Mauricie en prolongation.

Caly Mounkala, de Laval, qui s’entraîne au Stade Claude-Ferragne, a remporté le 100 m juvénile en athlétisme.

La médaillée d’or en vélo de montagne U15 cross-country circuit court, Julia Renaud, de la Capitale-Nationale, est entourée de la médaillée d’argent Éliane Blais, des Laurentides, et de la médaillée de bronze Élodie Malois, de la Rive-Sud.

Le médaillé d’or du 5 km Classique individuel en natation, William Morin, de Montréal, est entouré du lauréat d’argent, Mikaël Janvier, de Lac-Saint-Louis, et du médaillé de bronze, Vincent Lévesque, de la Capitale-Nationale.

Les cyclistes médaillées du Critérium U17 Abigaël Fortier (argent), de la Capitale-Nationale, et Raphaëlle Houde (bronze), de la Rive-Sud, entourent Naomie Julien, de Laval, qui a mérité la médaille d’or.

Médaillée d’or au vélo de montagne, Rafaelle Carrier, de la Capitale-Nationale, est entourée de la médaillée d’argent Ayana Gagné, de l’Estrie, et de Maude Ruelland, médaillée de bronze, de la Capitale-Nationale.

Le triathlon, qui comprend la natation, le vélo et la course, a été remporté par Béatrice Normand, de la délégation du Sud-Ouest.

Les médaillées d’or à la compétition de golf de type deux balles, meilleure balle, Louanne Aubin et Mercedes St-Onge, de la Côte-Nord, sont entourées des médaillées d’argent Élizabeth Dufresne et Seanna Wang, de la Rive-Sud, et des médaillées de bronze Sofia de Zordo et Rose Morisset, des Laurentides.