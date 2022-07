Le pape au Canada: des souffrances inimaginables

Dans une ambiance plus lourde à Iqaluit, le pape François a conclu son voyage au Canada en demandant à nouveau pardon pour les souffrances vécues dans les pensionnats « qui dépassent ce qu’il avait pu imaginer ».

Le Saint-Père a terminé son voyage « pénitentiel » dans un silence évocateur à Iqaluit, la capitale du territoire du Nunavut, où vivent un peu plus de 7000 personnes, en majorité inuites.

Plusieurs survivants attendaient ce moment depuis des décennies. Avant de monter sur scène, le pape a écouté les témoignages d’anciens élèves des écoles résidentielles. Cette rencontre privée a été plus longue que prévu.

Indignation

Photo AFP

« Cela a réveillé en moi l’indignation et la honte que j’éprouve depuis des mois. Aujourd’hui encore, ici même, je voudrais vous dire que je suis très attristé et que je désire demander pardon pour le mal commis par un certain nombre de catholiques qui, dans ces écoles, ont contribué aux politiques d’assimilation culturelle et d’affranchissement », a précisé le Saint-Père.

Pour certains, il pourrait s’agir d’un point tournant entre l’Église catholique et les Inuits du Canada.

S’écartant du texte officiel, le pape a même parlé de « souffrances immenses qu’il n’aurait jamais pu imaginer. »

S’appuyant sur le récit d’un aîné, il a aussi souligné la beauté du climat qui régnait dans les familles autochtones avant l’avènement du système des écoles résidentielles.

Des familles détruites

Photo AFP

« Les familles ont été désagrégées, les enfants emportés, loin de leur milieu ; les enfants ont été séparés de leurs parents... », a-t-il souligné.

Son allocution diffusée en trois langues a duré environ une heure. Par ses conseils, le pape a incité les jeunes Inuits à bâtir le futur en équipe, sans passer leurs journées isolés, tenus en otage par un téléphone.

« Dans tes mains se trouve la communauté qui t’a engendré. Fais équipe. Les jeunes font de grandes choses ensemble, pas seuls », a-t-il notamment lancé.

Enfin, le Saint-Père a fait référence au hockey sur glace et aux médailles olympiques remportées par le Canada.

Hockey

« Comment Sarah Nurse ou Marie-Philip Poulin ont-elles fait pour marquer autant de buts ? [...] Faire équipe signifie croire que pour atteindre de grands objectifs, on ne peut pas aller de l’avant tout seuls ; voilà l’esprit d’équipe ! [...] Faites équipe ! Et vous faites tout cela dans votre propre culture, dans le beau langage inuktitut. »

Séchant leurs larmes, plusieurs ont crié « Thank you » et « We love you », avant de voir le pape François quitter l’espace public.

Autour de 20 h, le Saint-Père s’est envolé pour Rome.