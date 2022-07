Feux de forêt: chaleur et sècheresse continuent d’alimenter les incendies dans l’Ouest

Les températures chaudes et humides qui continuent de déferler sur la côte ouest du Canada alimentent toujours les feux de forêt, particulièrement près de Lytton, en Colombie-Britannique, où le brasier brûle depuis deux semaines déjà.

Ainsi, les flammes pourraient prendre de l’ampleur dans les zones de haute altitude où l’accès est plus difficile, a fait savoir le BC Wildfire Service dans un communiqué publié vendredi.

«Les pentes rocheuses et la rareté des combustibles ont ralenti la croissance des incendies dans certaines zones. Le feu ne se déplace pas à un rythme significatif et ne se propage pas plus à l’ouest dans la vallée de Stein pour le moment», a ajouté le service des feux de forêt de la province.

Ce n’est malheureusement pas la première fois que la région est frappée par un incendie de forêt. L’an dernier, la ville de Lytton avait été complètement dévastée par les flammes après qu’un record de chaleur canadien eut été atteint dans la région.

À l’heure actuelle, on compte 45 feux de forêt actifs en Colombie-Britannique, 52 en Alberta et 32 en Saskatchewan. Le Manitoba, pour sa part, n’a pas fait de mise à jour à ce sujet depuis le 21 juillet, alors que l’on comptait 51 feux actifs dans la province.