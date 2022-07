Honorer la mémoire d’Irma LeVasseur comme il se doit

Récemment un article de la journaliste Karine Gagnon mentionnait que le CHU – Université Laval se penchait sur le souhait de plusieurs citoyens (8660), exprimé à travers une pétition que j’ai lancée au printemps, demandant le changement de nom de l’hôpital de l’Enfant-Jésus pour celui de sa cofondatrice, soit Irma LeVasseur.

Il faut savoir que madame LeVasseur, originaire du quartier St-Roch à Québec, est la première femme canadienne française à avoir pratiqué la médecine au Québec et qu’elle a aussi participé à la fondation de l’hôpital Ste-Justine de Montréal. La feuille de route de madame Levasseur sort clairement de l’ordinaire. Le CHU – Université Laval jongle avec l’idée de renommer l’hôpital au nom de la Dre Levasseur mais aussi avec celle de nommer un nouveau pavillon en son nom. La direction profiterait du fait que l’hôpital subit un agrandissement majeur pour ce faire. On nous dit qu’elle n’a jamais été oubliée, qu’un auditorium porte déjà son nom.

L’impression qui se dégage de l’article de madame Gagnon de même que de mes contacts avec des politiciens est que la solution facile de renommer un pavillon va l’emporter. Est-ce que je suis satisfait? NON.

L’exemple de Jacques Parizeau

Quand Jacques Parizeau est décédé, on a renommé l’édifice de la caisse de dépôt en son nom sans attendre et sans hésitation. On n’a pas commencé par nommer une salle de l’édifice en son nom, un pavillon.... Non, on y est allé d’un geste majeur pour un homme qui a profondément fait croître la caisse de dépôt (il n’est pas un des fondateurs). Bravo aux initiateurs de ce changement de nom qui permet à la mémoire collective de ne pas oublier ce grand homme d’état.

Madame LeVasseur a fait au moins autant que monsieur Parizeau et on songe à une solution mitoyenne, intermédiaire pour elle... Un pavillon en son nom! Qui connaît le nom d’un pavillon d’un hôpital?

Traitement différent pour les femmes

Pourquoi les femmes qui ont fait notre histoire n’ont pas droit au même traitement que les hommes qui l’ont faite eux aussi? Pourquoi se contenter de l’entre-deux quand il s’agit d’une femme? Les décideurs nous mentionnent que de changer le nom de l’hôpital serait relayer dans l’oublie les Dominicaines de l’Enfant-Jésus qui ont œuvré dans cet hôpital? Est-il plus judicieux de nommer une structure importante au nom de son fondateur ou de groupes qui y ont œuvré? Renommons ainsi des autoroutes Félix-Leclerc, Jean-Lesage et autres du nom des gens qui les entretiennent.

Pourquoi je travaille à ce dossier? L’injustice est un moteur puissant pour agir. J’espère que la direction du CHU – Université Laval aura le courage de poser un geste d’envergure et de justice pour madame LeVasseur et pour toutes les femmes du Québec.

Photo courtoisie

Jacques Roberge, Retraité de l’informatique de la SAAQ