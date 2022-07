Les CLSC sont la clé pour refonder le réseau de la santé

Presque tous les matins, je lis dans le journal que le réseau est surchargé, qu’il y a pénurie de personnel, que ça va donc ben mal. Au bout du rouleau à cause des conditions difficiles et du manque de reconnaissance qu’on leur témoigne, de nouveaux départs d’employés ont lieu chaque jour.

La population devra s’armer de patience pour éventuellement avoir accès aux services. Certains hôpitaux demandent même aux patients de ne pas s’y présenter, c’est quand même un comble! Portrait décourageant, n’est-ce pas?

Cet aboutissement des dernières réformes en santé est devenu le terreau idéal pour placer le privé en sauveur. Mais le privé peut-il vraiment être le remède? Sa place croissante dans le réseau depuis les années 80 n’a pas amélioré l’accès aux soins. Si ça ne fonctionnait pas hier, pourquoi ça fonctionnerait aujourd’hui?

De l’espoir au bout du tunnel

Cela étant dit, il y a de l’espoir au bout du tunnel, et nous n’avons qu’à nous inspirer de ce qui a déjà bien marché pour remettre notre réseau sur pied. D’ailleurs, la solution pour faire mieux saute aux yeux et elle se trouve tout près de nous. Les CLSC sont implantés dans toutes les communautés. Ils sont la clé pour refonder notre réseau et enfin répondre aux besoins de la population et être résilients. Il n’est pas nécessaire de reculer bien loin dans notre histoire pour se rappeler du temps où les CLSC jouaient un rôle majeur dans la santé des communautés.

Laissons de côté les CISSS et CIUSSS ingérables et engageons-nous vers une organisation à échelle humaine. Réorganisons notre réseau pour qu’il s’implante dans les communautés, pour que les citoyennes et citoyens de même que le personnel aient leur mot à dire dans son organisation. Réorganisons notre réseau pour qu’il fasse bon d'y travailler. Réorganisons notre réseau pour en être fiers! Ce sont nos impôts qui payent pour ça après tout!

Réjean Leclerc, président de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)