Visite du pape: les survivants autochtones ont été entendus

Marqué par ce qu’il a appris lors de son pèlerinage, le pape François dit repartir plus riche de son expérience avec les Premières Nations, qui, de leur côté, saluent un grand pas en avant, tout en espérant des actions concrètes pour l’avenir.

« Mission accomplie, parce que les survivants et les survivantes auront eu leur jour, leur moment », a réagi Ghislain Picard, Chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, quelques heures après avoir rencontré le pape en audience privée, avec des représentants de 22 Nations de l’Est du Canada dont les membres ont été victimes des pensionnats autochtones.

Avancer

Un sentiment partagé par Konrad Sioui, ancien Grand Chef de la Nation huronne-wendat de Wendake.

« Ça a été une semaine qui a permis d’avoir une discussion franche et qui a permis à notre monde de s’exprimer et d’entendre des paroles qui étaient attendues depuis tellement longtemps. »

Maintenant, croit-il, on doit avancer.

« On a deux choix : on se déclare encore des victimes du système et on ne prend pas la main qui nous est tendue, ou encore on dit qu’on a un bon départ, une bonne force, quelque chose qui est important. Le père de l’Église a pris des engagements. C’est un pape humble. On a un travail à faire, et maintenant, on a de bons alliés un peu partout. Aujourd’hui, on est capables, mieux que jamais, d’atteindre nos objectifs d’autodétermination et de prise en charge de nos Nations. »

Long chemin

Les deux leaders ne cachent pas que beaucoup de chemin reste à parcourir et ils s’attendent à des résultats.

« Le pape a dit que ce n’est pas un voyage qui doit être isolé dans le temps. Il doit y avoir une suite. Je pense que sans l’avoir dit clairement, le gros du travail à poursuivre est maintenant entre les mains de ses représentants à travers le Canada, la Conférence canadienne des évêques catholiques », a souligné M. Picard.

Il dit aussi « être resté sur son appétit » sur le fait que le pape a reconnu des gestes commis par « certains chrétiens », sans engager la responsabilité de l’institution de l’Église catholique romaine.

Le pape « Honoré »

Avant de quitter Québec, le pape a dit aux communautés autochtones : « J’ose dire que maintenant, d’une certaine manière, je me sens comme un membre de votre famille. Et j’en suis honoré. »

Plusieurs ont reçu ces mots avec émotion. Johan St-Denis, de Kebaowek au Témiscamingue, qui a passé quatre ans dans un pensionnat dans les années 1950, était heureuse de sa rencontre.

« Je suis vraiment heureuse de ce qu’il a amené pour les survivants. J’essaye d’être positive à propos de ça. Je n’ai pas de colère. Il ne peut pas y avoir de réconciliation sans ça », a-t-elle dit avec philosophie.

« Il était bon, je l’ai trouvé vraiment humble et agréable », a exprimé Ron, originaire de Mississauga en Ontario, qui était pensionnaire il y a 55 ans.

Le théologien et professeur à l’Université Laval Gilles Routhier estime que le pape François a donné le maximum qu’il pouvait pour amorcer le processus de réconciliation.

« Il a consacré beaucoup de temps à rencontrer et écouter les Autochtones », fait-il valoir.

Pour Denis Coderre, ambassadeur de la visite papale et ex-maire de Montréal, « ça a été extrêmement porteur pour l’avenir. Il ne s’agit pas de refaire le passé, mais de l’assumer pour assurer l’avenir. La reconnaissance est essentielle [...] Le cercle de guérison et de réconciliation est vraiment bien amorcé. »

Le pape a quitté Québec en début d’après-midi en direction d’Iqaluit, où il a terminé son pèlerinage.

Marchand satisfait

La Ville de Québec a dressé un premier bilan positif des activités municipales dans le cadre de cette visite.

« Nous sommes satisfaits du soutien que la Ville de Québec a offert aux organisateurs de la venue du pape à Québec dans le cadre des efforts de réconciliation avec les peuples autochtones. Tout s’est bien déroulé », a déclaré par communiqué le maire de Québec, Bruno Marchand, qui a félicité les employés municipaux.

— Avec la collaboration de Nicolas Saillant, Catherine Bouchard, Jean-Luc Lavallée et Jérémy Bernier