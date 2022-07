«Luck» : une histoire de chance... et de folie

Quand Peggy Holmes, Kiel Murray et John Lasseter, tous d’anciens de Disney et Pixar, décident de collaborer à un film d’animation avec Apple Original Films, cela donne une histoire fort amusante à l’humour débridé sur le sujet peu commun de la chance.

Chanceux.se ou malchanceux.se, telle est la question. Sam (voix d’Eva Noblezada en version originale) est résolument de la deuxième catégorie. La vie de l’adolescente étant parsemée de ces embûches pénibles, mais amusantes, que sont les chutes fréquentes d’objets domestiques, les retards imprévisibles, ou encore la perte mystérieuse de vêtements... bref, Sam a appris à vivre avec sa malchance. Jusqu’à ce qu’elle fasse la connaissance de Bob (voix de Simon Pegg), un chat noir chanceux. Et la voici embarquée dans une aventure qui la mènera au pays des leprechauns et des lapins magiques et dans lequel elle fera aussi la connaissance d’un dragon (voix de Jane Fonda) et d’une licorne (voix de Flula Borg) pas comme les autres.

Appel aux plus fous

Via l’inévitable plateforme de visioconférence, la réalisatrice Peggy Holmes («La Petite Sirène : Ariel au commencement» notamment) est heureuse de présenter son long métrage et c’est avec un enthousiasme communicatif qu’elle en raconte la genèse à l’Agence QMI.

«Il y a deux choses qui m’ont vraiment attirée dans ce projet. La première, c’est que comme je viens d’une famille nombreuse, le fait que Sam soit passé par les services sociaux et qu’elle trouve sa “famille de toujours” m’a immédiatement séduite. Ensuite? Et bien la présence de leprechauns. Je me suis immédiatement dit que nous pourrions prendre cet élément magique et le multiplier jusqu’à créer un univers super magique pour parler de chance.» Et les producteurs, dont John Lasseter, ancien patron de Pixar et réalisateur de succès tels «Histoire de jouets» et «Les bagnoles», lui ont immédiatement donné carte blanche.

La première chose qu’elle a faite en se mettant au travail? Demander à son équipe d’animateurs de lui soumettre leurs idées les plus folles et les plus saugrenues. Résultat, «ça a été tellement difficile de décider lesquelles retenir. Pour certaines, c’était une évidence que nous allions les garder... et c’était la majorité des idées soumises. Après, la clé est de se demander ce dont l’histoire a besoin. Pour Sam, nous voulions qu’elle ait une relation avec le dragon, qui est la personne la plus chanceuse alors que l’adolescente est la plus malchanceuse. La question principale était de savoir ce dont le personnage de Sam avait besoin pour rendre cette histoire irrésistible.»

Comme bon nombre de ses consœurs et confrères en animation, les deux ans de pandémie et de confinements successifs lui ont été bénéfiques. Comment explique-t-elle cette différence avec ses pairs des films en prises de vues réelles qui eux, en ont souffert?

«Nous avons eu tellement de chance de pouvoir continuer à travailler et à exercer un métier que nous aimons. Nous avons dû trouver une manière efficace de communiquer sur Zoom. Nous avons dû faire des efforts pour communiquer les uns avec les autres puisqu’avec les plateformes de visioconférence, on perd des connexions naturelles comme de “luncher” ensemble. Et c’est justement ce qui a créé un lien émotif entre nous. Nous sommes passés à travers ensemble, nous avons développé de nouveaux moyens de communication ensemble et nous avons donc eu confiance les uns dans les autres, ce qui nous a tous poussés à partager nos idées beaucoup plus librement.»

De «Raya et le dernier dragon», la scénariste Kiel Murray a conservé le fait que la très grande majorité des personnages sont féminins... sauf Bob. «Cela a été naturel que Bob soit un chat masculin. Comme je viens d’une famille nombreuse, j’apprécie les deux énergies. [...] Le but ultime est de proposer une histoire qui touche les gens. Si l’on se concentre sur des émotions auxquelles le public peut s’identifier, je crois que les spectateurs peuvent apprécier indifféremment les personnages féminins et masculins.»