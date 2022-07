Nouveau théâtre de l’Île d’Orléans: des annulations pour «Sitcom» à cause d'un cas de COVID-19

En raison d’un cas de COVID, les représentations prévues du 29 juillet au 6 août de la pièce de théâtre Sitcom, à l’affiche au Nouveau théâtre de l’Île d’Orléans, sont annulées.

Un membre de l’équipe a obtenu, vendredi matin, un résultat positif. Il s’agit d’un deuxième cas. Les représentations du 29 et 30 juin et du 1er et 2 juillet avaient initialement été annulées, au tout début de la saison, en raison d’un cas de COVID.

Un courriel sera envoyé à tous les spectateurs concernés et la billetterie contactera les autres clients concernés au cours des prochains jours. Les détenteurs de billets seront remboursés en intégralité.

Il est possible de choisir une nouvelle date de représentation sur la billetterie en ligne que l’on retrouve sur le site du Nouveau théâtre de l’Île d’Orléans. Sitcom reprendra le 9 août et se poursuivra jusqu’au 4 septembre.