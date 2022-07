Pour démêler le vrai du faux

En lisant votre Courrier ce matin, il m’a semblé déceler un certain imbroglio dans le sens des mots « mandataire et liquidateur », tels qu’utilisés par la rédactrice d’une lettre que vous avez publiée. Si je me fie aux propos de cette personne tels que je les lis, ça me donne à penser qu’elle fait une erreur quant à ses pouvoirs de mandataire.

En sa qualité de mandatrice désignée par sa mère, elle aura pour mission de représenter celle-ci en cas d’inaptitude seulement. Une inaptitude qui devra être validée par une évaluation médicale et psychosociale. Le tout sera envoyé ensuite à un notaire pour homologation du mandat, avec coûts afférents évidemment. Ce n’est qu’à ce moment qu’elle pourra véritablement exercer son mandat, pas avant.

Pour le moment, sa mère est encore autonome, et elle a le droit de demeurer chez elle aussi longtemps qu’elle le désire. Il est faux de croire que sa fille peut déjà agir à sa place. Pour établir la différence, disons qu’un mandat s’exerce du vivant de la personne, alors que le liquidateur intervient seulement à son décès.

Nicole Rainville

Vous avez peut-être vu une confusion là où il n’y en avait pas, puisque la lettre à laquelle vous faites référence n’était pas rédigée par la future mandataire elle-même, mais plutôt par une tierce personne qui soulevait l’ingérence que cette fille tentait d’exercer dans la vie de sa mère, avant que cette dernière ne devienne inapte, donc sans y avoir droit justement. Mais comme il est toujours utile de revenir sur ce sujet pour mieux définir le sens des termes, je trouvais important de publier votre rectificatif.