Qu’est-ce qu’une discussion ?

J’ai lu avec intérêt la lettre portant le titre « Pourquoi nos discussions se terminent toujours en chicane ? », parue ce matin et signée « 46 ans de vie commune ». Elle était écrite par une femme qui décrivait sa vie de couple depuis qu’elle et son mari avaient pris leur retraite. Le moins qu’on puisse dire de sa situation, c’est que ça va mal, et qu’en continuant de la sorte, ils vont -aboutir dans le mur.

La réponse que vous avez donnée me semble adéquate, mais j’aimerais y ajouter mon évaluation personnelle qui irait comme suit : Madame, vos discussions se terminent toujours en chicane, parce que ce sont des discussions justement.

En amour, il ne faut pas discuter, il faut échanger, parce qu’on ne devrait jamais avoir rien à prouver à son conjoint ou à sa conjointe. Je vais prendre mon exemple personnel pour prouver mon point de vue.

J’ai 87 ans et ma chérie en a 86. Nous sommes mariés depuis plus de 66 ans et nous avons eu cinq filles, en plus d’être grands-parents de douze petits-enfants et de huit arrières-petits-enfants. Nous avons été frappés par plusieurs périodes de maladie ainsi que par diverses épreuves sur notre parcours, mais nous sommes amoureux l’un de l’autre comme aux premiers jours de notre vie commune.

Tout n’a pas toujours été parfait entre nous. Par contre, si nous avions durant le jour des opinions différentes sur certains sujets, nous ne sommes jamais allés au lit sans nous être réconciliés. De toute évidence, dans un couple, l’orgueil doit être laissé de côté. Et ce dernier aspect est primordial si on veut préserver ce don précieux qu’est l’amour. J’admets que ce n’est pas toujours facile, mais est-ce que la vie de couple et surtout l’amour qui nous unit n’en valent pas la peine ?

Gérald

Je reconnais que la méthode qui consiste à a ne jamais aller se coucher sans se réconcilier est certainement la règle d’or pour maintenir la paix dans le couple. Mais quand on ne l’a jamais pratiquée pendant sa vie active, ce n’est pas simple de s’y adonner subitement au moment de la retraite. Bravo Gérald pour avoir réussi cet exploit