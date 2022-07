Road trip en Abitibi-Témiscamingue: la destination idéale pour décrocher et être dépaysé

D’une randonnée au cœur de la nature en matinée à une dégustation de miel en après-midi, pour conclure la journée avec un concert en plein air, voilà un simple aperçu de ce que vous réserve un séjour dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Laissez-vous surprendre par ce vaste territoire qui invite au dépaysement!

De la Vallée-de-l’Or au Témiscamingue, en passant par Rouyn-Noranda, Amos-Harricana et l’Abitibi-Ouest, vous serez marqué par le service impeccable et l’accueil chaleureux que leurs habitants vous réservent.

Pour profiter au maximum de votre séjour dans cette belle région de l’ouest du Québec, ne manquez pas d’inclure ces trois activités à votre itinéraire.

Découvrez le Refuge Pageau

Situé près d'Amos, le Refuge Pageau veille à la réhabilitation de centaines d'animaux sauvages orphelins, malades ou blessés dans l’objectif de les soigner et de les remettre en liberté.

En visitant le Refuge, vous irez à la rencontre de leurs pensionnaires temporaires et permanents et vous pourrez en apprendre davantage sur ces espèces: renard roux, orignal, loup gris, ours noir.

Sachez que chaque visite représente un don pour la poursuite de la mission de l’organisme.

Terminez votre parcours en beauté en prenant part à l’expérience immersive de Moment Factory, Anisipi, qui explique avec sensibilité et respect les rapports harmonieux existant entre la faune et la ressource hydrique.

Les espaces d’Anisipi à ne pas manquer La plage Le Puits Le Refuge Le Tipi

Crédits: ©Moment Factory

Apprenez-en plus sur le rôle des abeilles à la Miellerie de la Grande Ourse

Pour goûter aux délicieux produits faits de miel dans un cadre enchanteur, tout en découvrant l’importance de la protection des abeilles et de leur environnement, prenez part à un safari apicole à la Miellerie de la Grande Ourse.

Sous le soleil ou les étoiles, l’entreprise vous invite à déguster ses hydromels pétillants issus de la fermentation de miel d’été ainsi que ses déclinaisons à saveur de framboise, de bleuet ou encore de houblon.

Curieux d’approfondir vos connaissances de la nature boréale témiscabitibienne à l’aide de vos papilles? Essayez le gin boréal et mielleux qui combine des arômes de genévrier sauvage, de myrique baumier, de comptonie voyageuse, de fleur de sureau et d’amélanche.

Les nombreux attraits d’un safari apicole X

Crédits: ©Tourisme Abitibi-Témiscamingue / ©Hugo Lavoie / ©Mathieu Dupuis

Assistez aux concerts de la Guinguette chez Edmund

Initiée par le Festival de musique émergente de l’Abitibi-Témiscamingue (le célèbre FME), la Guinguette chez Edmund est fière de vous convier à une série de concerts gratuits en plein air tous les jeudis et vendredis de l’été, du 9 juin au 26 août 2022.

Ce projet novateur et inspirant apporte une ambiance festive sur les berges du lac Osisko grâce aux prestations musicales, aux soirées dansantes ainsi qu’aux activités sportives et culturelles organisées par la communauté.

De plus, vous aurez la chance de vous régaler sur place en mangeant des plats simples aux saveurs estivales, en plus de boire du vin nature et différents alcools québécois.

La programmation pour le mois d’août

Crédits: ©La Guinguette chez Edmund

Cet été, laissez-vous tenter par un séjour dépaysant en Abitibi-Témiscamingue! Visionnez la chronique télé à Salut Bonjour pour en apprendre davantage sur les richesses de cette région où il fait si bon de décrocher en pleine nature.