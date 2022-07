Un Noël québécois pour Vincent Niclo

Depuis que sa route a croisé celle de Céline Dion, il y a près de 10 ans, Vincent Niclo poursuit une carrière remplie de succès en France. Dans un style mélangeant pop et opéra, il arrive à se réinventer sur chacun de ses disques. Il était récemment de passage au Québec pour préparer un album de Noël qui devrait sortir d’ici la fin de l’année, avec quelques surprises.

Vincent, comment avez-vous rencontré Céline Dion?

En 2012, c’était le retour de Céline Dion en France avec l’album Sans attendre, et j’ai été invité à une émission de télé qui lui était consacrée. Je venais de sortir un disque avec les Chœurs de l’Armée rouge. J’ai chanté devant elle All By Myself en version lyrico-pop; il fallait être complètement fou! Mais ça l’a interpellée et elle a beaucoup aimé. Elle m’a ensuite proposé d’assurer la première partie des spectacles de sa tournée en France et en Belgique, l’année suivante.

Comment avez-vous vécu cela?

Ça faisait beaucoup pour moi. Céline m’a fait beaucoup de compliments devant tout le monde, et pendant des années, on m’a parlé de cette prestation. Au moment où j’ai atteint la fameuse note haute de la chanson, j’ai eu une petite larme, parce que j’étais en train de réaliser ce qui se passait. Les gens ont vécu ça devant leur télé et ça a marqué les esprits. Céline a tellement d’impact sur le public français qu’on ne m’a plus regardé de la même façon après ça.

Connaissez-vous un peu le Québec?

Je suis venu plusieurs fois pour des émis- sions de télé. J’ai aussi fait un duo avec Natasha St-Pier et un autre avec Marie- Élaine Thibert. J’ai également participé à une émission avec Céline Dion, durant laquelle on a chanté ensemble. Elle a encore une fois été incroyablement généreuse! Grâce à ça, mon album français est devenu numéro un au palmarès iTunes Canada dès le lendemain. Cependant, j’avais plein d’engagements en France au même moment, et il a fallu que j’y retourne.

Cette fois-ci est la bonne puisque vous préparez un album de Noël pour le Québec. Pourquoi ce choix?

Je n’en ai jamais fait, et l’idée me plaisait beaucoup. J’avais envie de faire ça depuis longtemps, et quand on m’a proposé de le faire ici, le timing était parfait. J’ai aussitôt libéré du temps dans mon agenda pour venir ici et enregistrer les chansons.

Allez-vous proposer des chansons originales?

Ce sont juste des classiques, mais en version pop-opéra. Il y aura des chansons en français, en anglais et en espagnol, avec des duos originaux. C’était l’occasion pour moi d’aller vers un répertoire très différent, mais qui m’a toujours fait rêver, dans le style Sinatra avec un big band.

Comment avez-vous choisi les artistes avec lesquels vous allez faire les duos?

On m’a proposé des noms parce que je ne connais pas tous les artistes québécois. Il y a, par exemple, Mario Pelchat, que je connaissais, car il a lui aussi travaillé avec Michel Legrand. Il m’a reçu dans son domaine vinicole; il est adorable et très généreux. Par contre, je ne connaissais pas Martine St-Clair ni Krystel Mongeau, qui vient de gagner Star Académie. Elle a une voix incroyable, et je trouve super d’avoir quelqu’un qui démarre sa carrière sur le disque. On va aussi avoir un chœur gospel et un chœur d’enfants, parce que j’adore les chœurs.

Est-ce difficile de se mettre dans l’ambiance de Noël en plein mois de juillet?

On n’a pas vraiment à se mettre dans l’ambiance des fêtes. Rien n’a été compliqué pour ce projet, pas même le choix des chansons. En fait, il faut juste penser à ce qu’on dit — c’est comme un rôle de comédien — et laisser mon- ter l’émotion. Les textes des chansons de Noël peuvent paraître légers, mais il y en a qui sont plus chargés émotivement que d’autres.

Est-ce que le disque va aussi sortir en France?

Il y aurait cette possibilité, mais j’ai un autre album qui va sortir là-bas en avril 2023. On est en train d’en discuter pour voir si ça pour- rait fonctionner.