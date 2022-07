Une rencontre «très chaleureuse» avec le pape François, dit Legault

Le premier ministre François Legault assure avoir eu une rencontre « très chaleureuse » avec le pape François, vendredi matin.

• À lire aussi: Voyage «pénitentiel»: le pape en direction d’Iqaluit après une dernière journée à Québec

• À lire aussi: Une pénitence qui a profondément marqué le pape François

• À lire aussi: Une inoubliable rencontre privée de 30 secondes avec le pape

M. Legault s’était déplacé en compagnie de son épouse à l’archevêché de Québec, dans le Vieux-Québec, pour une audience privée avec le Saint-Père.

La rencontre a duré « une dizaine de minutes », a indiqué le cabinet de Legault.

« On lui a parlé d'accès aux archives de l’Église pour les peuples autochtones, suite à ce qui s’est déroulé dans les pensionnats autochtones, incluant les violences sexuelles », a affirmé le premier ministre sur Twitter en début d’après-midi.

Écoutez l’entrevue d’Alexandre Dubé avec Alain Pronkin sur QUB radio :

« Je lui ai aussi parlé de la place de l’Église catholique au Québec. J’espère sincèrement que la présence du pape et ses excuses vont permettre aux peuples autochtones d’avancer sur le chemin de la guérison », a-t-il ajouté.

M. Legault a de plus assuré que « le gouvernement du Québec continuera d’être présent aux côtés des communautés autochtones pour les accompagner et les épauler dans ce processus, avec compassion et humanité. »

Plus de détails suivront..