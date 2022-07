Voici quoi écouter sur la route lors de votre prochaine escapade en famille

Vous partez bientôt en vacances avec toute la famille? Profitez des longues heures sur la route pour découvrir la plateforme Audible.ca, qui offre plus de 750 000 contenus, soit des balados, des livres audio et des productions originales canadiennes.

Du développement personnel au monde des affaires, en passant par la science-fiction et le contenu pour enfants, vous trouverez tout ce qu’il vous faut pour divertir toute la famille (des enfants aux grands-parents!).

Des contenus pour tous les goûts

Vous découvrirez notamment de nombreux ouvrages lus par leurs propres auteurs, comme Le Monstre, d’Ingrid Falaise; des balados d’ici tels qu’Éc(rire), qui laisse la parole à nos humoristes préférés, ou encore des titres qui donnent l’eau à la bouche, comme le Guide pratique des saveurs canadiennes, narré par l’animatrice québécoise Valérie Roberts.

Vous roulez vers la Gaspésie pour célébrer vos cinq ans de mariage? Rêvassez sur la route grâce à l’un des nombreux romans sentimentaux accessibles sur la plateforme. Vous avez de la difficulté à vous assoupir à l’hôtel? Tombez plus facilement dans les bras de Morphée grâce au balado Musique de relaxation pour dormir.

Des romans qui transporteront les enfants

Pour faire passer le temps plus vite en voiture, écoutez les livres audio Les vacances du Petit Nicolas et Les Vacances des petits curieux, qui mettront les enfants dans l’ambiance des vacances en un instant. Votre plus petit ne peut déroger de sa routine de lecture avant le dodo? Comptez sur Audible pour lui lire la collection Harry Potter.

Trouver l’inspiration pour votre prochain voyage

Comme Audible.ca propose du contenu classé par thème, pourquoi ne pas en profiter pour faire le plein d'inspiration pour vos prochaines vacances? Consultez la catégorie Voyage, qui inclut des titres québécois, comme Lydiane, autour du monde et Plus grand qu'un touriste - Îles-de-la-Madeleine: 50 conseils d’une résidente, ou encore des produits internationaux tels que Le Japon et Voyage dans la France magique.

Abonnement: les 30 premiers jours sont gratuits

Vous l’aurez compris: il y a de tout pour tous sur Audible.ca! Pour devenir membre, rendez-vous à Audible.ca et suivez ces trois étapes faciles:

1. Connectez-vous à l’aide de votre compte Amazon pour démarrer votre abonnement et profitez des 30 premiers jours gratuits.

2. Choisissez n’importe quel titre de votre choix pour débuter.

3. Téléchargez gratuitement l’application Audible et poursuivez vos écoutes tout au long de la journée, peu importe où vous vous trouvez.

En plus d'avoir un accès illimité à des milliers de titres grâce au Catalogue Plus, les abonnés reçoivent, chaque mois, un crédit qu’ils peuvent utiliser pour n’importe quel contenu, y compris les meilleures ventes et les nouveautés. Faites un essai dès maintenant: il n’y a aucun engagement, et vous pouvez annuler à tout moment!

Conduire durant de longues heures deviendra agréable grâce à Audible.ca, la plateforme tout indiquée pour vous divertir, vous informer ou vous détendre lors de votre prochaine escapade. Pour en apprendre davantage sur Audible.ca, visionnez la chronique C’est bon à savoir à Salut Bonjour.