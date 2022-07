GRÉGOIRE, Abbé André



À Montréal, le 20 juillet 2022, est décédé l'abbé André Grégoire, âgé de 92 ans. Il était le fils de feu Yolande Léger et feu René Grégoire.Ordonné prêtre en 1956, il a été au service de ses paroissiens pendant 65 ans et a oeuvré au sein des paroisses Sacré-Coeur-de-Jésus, Saint-Louis-de-France, Saint-Yves, Saint-Ferdinand, Saint-Victor, Saint-Joseph de Lanoraie, Saint-Antoine de Lavaltrie et Sainte-Marthe.En plus de sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses soeurs Monique et Huguette (feu Marcel Drapeau), sa filleule Diane Grégoire (Louis Labrèche), ses neveux et ses nièces, et de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 19 août, de 19 h à 21 h, et le samedi 20 août, de 9 h à 10 h 30 au salon funéraire :Les funérailles auront lieu le samedi 20 août à 11 heures à l'église Ste-Marthe, 7580 boul. Gouin Est, Montréal, H1E 1A8, et seront célébrées par Monseigneur Gilles Lussier. L'inhumation du défunt se déroulera plus tard dans l'après-midi à la crypte de la cathédrale Marie-Reine-du-Monde en présence de ses proches.