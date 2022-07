BÉLANGER, Michel



À Montréal, le samedi 16 juillet 2022 est décédé, à l'âge de 68 ans, Michel Bélanger, conjoint de Micheline Beaudoin.Outre sa compagne, il laisse dans le deuil ses enfants Émilie (Francis) et Louis-Charles; sa petite-fille Simone d'amour; sa soeur Monique, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 7 août 2022 de 14h à 17h et de 19h à 21h.Des dons à la Société canadienne de la Sclérose en plaques, Montréal Section Est, seraient appréciés.