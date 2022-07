FONTAINE, Maurice



De Repentigny, le 25 juillet 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Maurice Fontaine, époux de feu madame Fernande Cormier.Il laisse dans le deuil son fils Sylvain, sa soeur Pierrette Fontaine et son beau-frère André Chartrand, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 5 août de 19h à 22h ainsi que le samedi le 6 août de 10h à 11hau :Une cérémonie suivra à l'église Précieux-Sang à 11h.