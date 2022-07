GEMME, Marguerite



Le 26 juillet 2022, à l'âge de 90 ans, à l'hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe, est décédée madame Marguerite Gemme, épouse de feu Claude Provost.Elle laisse dans le deuil ses enfants Carole (Jean-Marc), Stéphane (Sylvie) et Gaston (Johanne), ses six petits-enfants et ses quatre arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Germaine, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :1734, PRINCIPALE, STE-JULIE, QC J3E 1W7Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 12 août 2022 de 19h à 21h et le samedi 13 août à partir de 9h. Les funérailles suivront en l'église de Sainte-Julie à 11h.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à la Fondation de l'hôpital Honoré-Mercier seraient appréciés.