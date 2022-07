DUBUC, Rolland



À Longueuil, le 25 juillet, à l'âge de 87 ans, est décédé Rolland Dubuc, époux de Huguette Inkel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Serge (Lise), Lucie (Daniel) et Steve (Jessica), ses petits-enfants Marie-Pier (Jean-Christophe), Sara, Fanny (Maxime), Magalie (Nikolas), Gabrielle et Hugo, ses arrière-petits-enfants Florence, Zoé et Zack, ses frères Denis, Guy et sa soeur Lise, ses neveux, nièces, cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à la:425, CHEMIN ST-JEANLA PRAIRIE, QC J5R 2K8Tél: (450) 444-5656le samedi 6 août 2022 de 10h à 13h. Les funérailles auront lieu au salon à 12h.