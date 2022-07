GUÉRARD, André



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur André Guérard, survenu le 29 juillet 2022, à l'âge de 86 ans. Il était l'époux de feu madame Jeannine Moreau.Il laisse dans le deuil ses fils Claude et Martin (Martine), ses petits-enfants Nathaniel, Médéric et Mélodie, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 5 août 2022, de 13h30 à 16h30 à laUne cérémonie sera célébrée à 16h30 en la chapelle de la Résidence funéraire Laval. Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à voir en direct ou en rediffusion la célébration au: