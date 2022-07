VENNE, abbé Éloi



À Montréal, le 28 juillet 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé l'abbé Éloi Venne, fils de feu Laurette Rochon et de feu Alfred Venne, né à Saint-Jacques-de-Montcalm le 1er mai 1935. Il fut professeur au séminaire de Joliette de 1955 à 1969 et animateur de Pastorale à l'école Marguerite-de-Lajemmerais. Il a oeuvré au Tribunal Ecclésiastique de Montréal en plus d'être aumônier d'État des Chevaliers de Colomb et fidèle au Ministère Dominical de la paroisse Jean XXIII à Anjou.Il laisse dans le deuil, ses frères Julien (Lise Lambert) et Roger Venne (Lise Robinson), sa soeur Olivette (Claude Therrien), ses neveux et ses nièces, autres parents et de nombreux ami(e)s.L'abbé Venne sera exposé en chapelle ardente de l'église de La Purification, sise au 445 Notre-Dame, à Repentigny, le vendredi 5 août à 13h, suivi de ses funérailles à 15h.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière paroissial de Saint-Jacques, le samedi 13 août à 13h.La famille tient à remercier tout le personnel du Centre Le Cardinal, pour votre approche humaine, votre dévouement et vos bons soins prodigués à notre frère durant son court séjour parmi vous.