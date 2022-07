Ghedin, Alphonse

Nous avons le regret d'annoncer le décès d'Alphonse Edmond Ghedin le 16 juillet 2022 à Opio, Alpes Maritimes, France. Il avait 93 ans.Monsieur Ghedin laisse dans le deuil sa femme Monique Audenet; ses enfants Eric, Sophie et Elodie Ghedin (Steven Hodak); ses belles-filles Josiane Polidori (Edward McDonnell) et Marie-France Polidori (Grégoire Cadieux); ses petits-enfants Naomi Louchouarn (Zachary Stiemann), Carl Ghedin, Ludovic et Jean-Loup Gauvreau, Matthew, Kevin et Sean McDonnell (Keisha Morrow); ses arrière-petits-enfants; et ses soeurs Gisele Hoedts et Eliane Dailloux (Albert Dailloux) ainsi que ses nombreux neveux et nièces. Il a été précédé dans la mort par ses frères Rombo et Rino, et ses soeurs Rina, Elsa, Bruna, et Rose-Marie.Le service funéraire a eu lieu le 22 juillet 2022 à l'église de St-Trophime, à Opio.Alphonse, fils de Clementina Zago et Arturo Ghedin, est né le 19 novembre 1928 à Choisy-le-Roy, France. Véritable Homme-orchestre, musicien, tourneur, ajusteur et fraiseur il épouse Josette Ganet en 1953, avec laquelle il a Eric. Ils s'installent définitivement au Canada en 1956 après un séjour au Brésil. En 1964 Alphonse et Joëlle Baron se rencontrent, et ont 2 filles, Sophie et Elodie. Mais Alphonse rencontre l'amour de sa vie, Monique en 1975, et ils vécurent 47 ans d'amour, de complicité et d'aventures.Alphonse était un inventeur et patenteur, qui aimait dessiner et créer, en particulier la mosaïque où il excellait. En 1965, il devient fièrement le fondateur de Silhouet-Tone, une compagnie connue dans le monde entier qui produit de l'équipement d'esthétique. Il est rejoint, en 1984, par son fils Eric, qui reprend finalement l'entreprise familiale en 1995.