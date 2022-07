JULIEN TREMBLAY, Claudette



À Montréal, le dimanche 24 juillet 2022 est décédée, à l'âge de 83 ans, Claudette Tremblay, épouse de Gaëtan Julien.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Sophie (Daniel Desjardins) et son petit-fils Julien. Elle laisse aussi ses soeurs Carole et Liane ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 7 août 2022 à 10h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.L'inhumation de l'urne aura lieu à une date ultérieure.