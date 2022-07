RIENDEAU (née RAYMOND)

Yolande



De Sherrington, le mardi 26 juillet 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Yolande Raymond, épouse de monsieur Josaphat Riendeau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants feu Henri, Albert (Marjolaine), André (Brigitte), Henriette (Denis), Roger (Liette), Robert et Lucie (Jean-Claude), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Raymond (Jacqueline), sa belle-soeur Bernadette, ses neveux, nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église St-Patrice-de-Sherrington, le samedi 6 août 2022 dès 13h, suivi des funérailles à 14h.