EMOND, René



Le jeudi 14 juillet 2022, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur René Emond, de Vaudreuil-Dorion, fils de feu Rose Ouellet et de feu Arthur Emond.Il laisse dans le deuil son épouse Linda Ouellet, ses enfants André (Frédérique Henry) et Geneviève, sa petite-fille Marilou, ses frères et soeurs Rémi (Diane Tanguay), Roger, feu Jean-Guy, Hélène (Yves Robert) et Mariette (Denis Bélanger), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Ouellet, ses nombreux neveux et nièces, ainsi que tous ses autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, aux :28, ST-MICHELVAUDREUIL-DORION - 450-455-3131www.aubryetfils.cale samedi 6 août 2022 de 10h à 17h. Une cérémonie d'au revoir aura lieu à 15h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.