DARGIS, Prudent



Après avoir ensoleillé nos vies, Prudent Dargis, l'homme de coeur et de conviction a quitté paisiblement cette Terre après une lutte acharnée contre la maladie le 17 juillet 2022.Il laisse dans le deuil sa compagne de vie JoAnn; ses enfants dont il est si fier Mario (Manon), Joël (Sabrina), Marie-Josée (Gino) et Claudia, ses merveilleuses petites-filles Alexandra et Joanie, son frère Jean-Guy et sa soeur Lise (Réjean) ainsi que nièces, neveux et amis (es).Natif de Saint-Louis de France (Trois-Rivières) d'une famille de treize enfants, petit, il avait imaginé sa destinée exaltante et riche d'expériences à l'image de qui il était. Son désir de construire sa vie telle qu'il la concevait a été exaucé. Son attitude positive a rejailli sur tout ce qu'il a bâti. À travers son travail qui le passionnait il a toujours fait preuve d'un grand optimisme, il ne baissait jamais les bras et apportait force et dynamisme à tous ceux qui le côtoyaient.Les récits de ses aventures, son humour et sa joie de vivre nous font sourire et nous manqueront à chaque instant de nos vies.La famille souhaiterait remercier le Dre Chantal Cassis et toute l'équipe d'hématologie/oncologie de l'hôpital Juif ainsi que tous les soignants qui ont contribué au bien-être de Prudent. Nos sincères remerciements pour le dévouement dont vous avez fait preuve lors des soins apportés.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire selon votre discrétion par un don à la Fondation de l'hôpital Juif, plus particulièrement avec ce lien:Les funérailles seront célébrées à l'église catholique Saint-Germain, 28 av. Vincent-D'Indy à Outremont le samedi 6 août 2022 à 10h. La famille y accueillera parents et amis à compter de 9h.