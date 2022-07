VALLÉE, Kathleen



À Terrebonne, le 24 juillet 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Kathleen Vallée, épouse de feu M. André Bougie.Elle laisse dans le deuils ses enfants, Christiane (Jacques), Jocelyne et Alain, ses petits-enfants Marc-André (Angélie), Maxime, Pierre-Luc (Julie), Jessica et Mylène, ses arrière-petits-enfants Laurier, Jeanne, Charlotte, Thomas et Chloé, son demi-frère Danis, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au :850 MONTÉE MASSON, MASCOUCHEwww.salonsfunerairesguay.comle lundi 8 août de 13h à 18h. Un hommage lui sera rendu le 8 août au salon à 17h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer Lanaudière.