RAYMOND POULIN, Pierrette



À Montréal, le 14 juillet 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée Madame Pierrette Raymond Poulin, épouse de feu Monsieur Louis-Philippe Poulin.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Cécile, Blanche, Denise (Claude) et Paulette (Jacques), ses frères Gilles et Jean-Paul, sa belle-soeur Solange, ses nièces et ses neveux, ainsi que sa nombreuse famille.Selon ses volontés, une cérémonie en toute intimité aura lieu.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Savignon - Soins Signatures de Lachine pour leur soutien et les bons soins prodigués.