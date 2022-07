GRENIER, Dr Gilles



La famille Grenier a le regret de vous annoncer le décès de M. Gilles Grenier, le 23 juillet, à l'âge de 78 ans et onze mois, époux de Marie-Claire Philippon (Grenier).Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Nathalie (Richard), Marlène et Martin, son frère Jean-Claude (Francine) ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.La famille accueillera leurs proches le dimanche 14 août 2022 de 13h à 16h à :SAINT-HUBERT, QC, 450 463-1900Une cérémonie aura lieu en la chapelle du salon dès 16h.Des dons à l'organisation Oxfam-Québec seraient appréciés.oxfamquebec/DONNEZBILMODELE/