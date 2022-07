Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Revivre le Festif !

Photo courtoisie, Jay Kearney

La 13e édition du Festif ! de Baie-Saint-Paul est chose du passé. Il est possible, toutefois, de revivre certains moments et de découvrir l’ambiance unique de cet événement. Le Festif ! a mis en ligne, sur sa page Facebook, les prestations des Hôtesses d’Hilaire, de l’explosive formation texane Frankie and The Witch Fingers, de Sarahmée, des Louanges et celle complètement surréaliste de P’tit Belliveau, où le chanteur et les musiciens sont en bedaine et en bermuda sur la scène flottante de la rivière du Gouffre.

► Où : www.facebook.com/lefestif/videos

— Yves Leclerc

Festival Joyeux Mont-Tremblant

Quelle meilleure manière de profiter de l’été que de mettre le cap vers les Laurentides pour une journée d’humour en plein air ? On y clôt aujourd’hui la première édition du festival Joyeux Mont-Tremblant avec, en soirée, un gala animé par Mado Lamotte. La célèbre drag queen y accueillera Martin Vachon, Nadine Massie et Stéphane Poirier, entre autres, le temps d’un spectacle gratuit. Ceux qui souhaiteront prolonger leur plaisir pourront terminer la soirée sous le signe de la satire et de la parodie avec l’événement (payant) Safarir... à la radio, présenté à la salle de l’église du village.

► Où : programmation complète au festivaljoyeux.ca

— Bruno Lapointe

Superbe confusion

Ce n’est ni un roman ni un essai, mais plutôt des bribes d’histoires entremêlées dont la lecture permet de se questionner sur la place, le rôle et la fragilité des créateurs d’art dans notre société. C’est l’histoire de Sarah, l’aspirante comédienne qui surmonte une peine d’amour, de Benoît, le réalisateur à la recherche de l’histoire, de l’héroïne et du sens de son futur film, et de Daniel, son frère poète et paumé, vivant tant bien que mal avec des problèmes de santé mentale. C’est aussi une incursion dans la vie de Nick Carter (du groupe les Backstreet Boys, oui !) et des problèmes graves qu’il a eus avec son frère. Le tout saupoudré de poésie et de plus d’histoires, dont celle de cette poétesse s’étant immolée et de son message : « Vous avez détruit la beauté du monde ! » Une superbe confusion, en effet.

► Où : Cette confusion sera superbe de Martin Talbot, Stanké, 181 pages

— Sarah-Émilie Nault