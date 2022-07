DUMONT, Régent



À Laval, le 3 juillet 2022, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédé monsieur Régent Dumont, époux de madame Jeannine Dubé Dumont, l'amour de sa vie, à laquelle il a uni sa destinée il y a plus de 68 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Jacques et son épouse Sylvie, leurs trois enfants : Patrick, Danny (Naila), Karine; sa fille Diane et son époux Denis, leurs trois enfants : Marie-Odile (David et son fils Liam), Amélie (Étienne et leurs filles Anaïs, Noémie, Lauralie), Stéphanie (Nicolas et leurs fils Alexandre et Frédéric); sa fille Sylvie, de même que ses soeurs Noëlla et Fernande (Léonce), ses belles-soeurs, beaux-frères, neveux, nièces et ami(e)s.En présence des cendres, la famille recevra les condoléances au salon funéraire Urgel Bourgie, 2500 des Perron, Laval,le samedi 13 août de 13h30 à 16h30. Une courte cérémonie suivra à 16h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Diabète Québec.