GARNEAU, Fernand



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous apprenons le décès, à Repentigny, le 23 juillet 2022, à l'âge de 97 ans, de M. Fernand Garneau, homme exceptionnel.Il part rejoindre son épouse chérie Yvette Boisvert, son fils Michel et son fils Christian.Il laisse dans le deuil ses enfants Joanne (Robert), l'épouse de Michel, Nicole Chassé, Daniel, Gilbert, Pierre-André (Micheline), Christine (Gilles) et Francine (Daniel), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs Paul-Émile (Hélène), Maurice, Edmour (Marina), ses belles-soeurs Lucette et Gisèle, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au salon :le jeudi 4 août de 13h à 16h30. Une cérémonie commémorative suivra.