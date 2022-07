HOPPENHEIM, Melvin C.M.



Entouré de sa famille aimante, il s'est éteint paisiblement le mercredi 27 juillet 2022.Époux bien-aimé et meilleur ami de Rosemary Schirmer pendant trente-cinq ans, père et beau-père dévoué de Maura Hoppenheim, d'Adam et Sharyn Hoppenheim, de Teri Hoppenheim, de Jenny Hoppenheim et de Matthew Pekofsky, de Caroline Hoppenheim et de Jake Leibner, de Mel Jr, Sarina zl et de Dayna zl, fier grand-père de Tyler et Billy, Sydney et Jamie; Jonah, Jordan et Jake; Jack, Sophia et Lily; David, Ilan et Noah; et Lev, arrière-grand-père de Bobbi et de Teddi, très cher frère et beau-frère de Lila et de feu Moe Ackman, de feu Berel Hoppenheim; d'Ingrid et de David Bryson, de Geoffrey Chambers, de Melanie Schirmer, d'Anne-Marie Schirmer et de feu Sabina Schirmer, fils de feu Jennie Felgar et de feu David Hoppenheim, gendre attentionné de Margaret et de feu Dr Kurt Schirmer, neveu de feu Issie et de feu Molly Felgar, cousin du Dr Arthur et Yvonne Felgar, de Faigie et Harold Borden, de Chuck Felgar, de Berel et de Leslie Hoppenheim, de Helen et Jack Caplan, de feu Babsie White, filleul chéri de Hymie et Freda Sckolnick. Les nièces, les neveux, la famille et tous ceux dont la vie a été si profondément touchée se souviendront affectueusement de Mel.Après des débuts modestes sur la rue Saint-Urbain, Mel a connu un grand succès dans l'industrie de production de viande et a fondé par la suite Panavision Canada, ce qui a conduit à la création de MELS Cité du Cinéma, les plus grands studios de cinéma en Amérique du Nord. Mel a reçu de nombreux prix pour ses réalisations cinématographiques, notamment un Academy Award, un Genie Award et le Grand Prix spécial des Amériques dans le cadre du Festival des Films du Monde de Montréal.Même s'il a quitté l'école à l'âge de 17 ans pour subvenir aux besoins de sa famille, l'éducation a toujours été au rang de ses priorités. Il a fondé l'École de cinéma Mel-Hoppenheim à l'Université Concordia où il a reçu un doctorat honorifique.Mel a énormément contribué au développement économique du Canada et était connu comme " M. Hollywood North ". Il était dévoué à sa ville, Montréal et à la communauté juive. Mel a été président de l'Appel juif unifié, membre du conseil d'administration de l'Hôpital de Montréal pour enfants et membre du conseil d'administration de l'Institut de cardiologie de Montréal. Il a été administrateur de la Société du Havre de Montréal et directeur de Loto-Québec pendant de nombreuses années. Des centaines d'organisations ont bénéficié de sa générosité. L'un des moments dont il est le plus fier est sa nomination à l'Ordre du Canada en 2015.Nous remercions sincèrement les docteurs Jean-Claude Tardif, Shaun Selcer, Philippe L. L'Allier et Nadia Bouabdallaoui, ainsi que les infirmières et le personnel exceptionnel de l'Institut de cardiologie de Montréal pour leurs soins et leur compassion.La famille et les amis de Mel n'oublieront jamais l'immense amour et le dévouement dont a fait preuve sa chère épouse Rosemary. Sa force et son dévouement à son égard ont été une inspiration pour tous.Le service funéraire a eu lieu le vendredi 29 juillet à 12h chez:L'inhumation a eu lieu au cimetière de la congrégation Hadrath Kodesh, situé au 5015, rue de la Savane. La shiva aura lieu à son domicile.Les dons en mémoire de Mel Hoppenheim peuvent être faits à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal au 514 458-9809.