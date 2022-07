LECLERC, Carmen



Au CHRDL de Joliette, le 28 juin 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Carmen Leclerc, fille de feu M. Florian Leclerc et de feu Mme Germaine Giroux, demeurant à Joliette, autrefois de Ste-Julienne.La défunte laisse dans le deuil ses soeurs : Gervaise, Jeannine (Philippe Allaire) et Pierrette (feu Florent St-André), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 6 août 2022 de 10h à 13h à la :ANDRÉ LÉGARÉ INC.51 MARCEL-LÉPINEST-JACQUES, J0K 2R0www.residencelegare.comUne liturgie de la Parole sera célébrée le samedi 6 août 2022 à 13h en la chapelle de la résidence funéraire. Inhumation au Cimetière de Sainte-Julienne.