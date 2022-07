VILLENEUVE, Thérèse



Paisiblement au Pavillon Rosemont, est décédée Thérèse Villeneuve.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Paul et sa jumelle feu Pauline, Gaëtan, feu Maurice, ses deux soeurs jumelles Céline (Yvan) et Jeannine (Maurice) ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 6 août 2022 à compter de 12h, suivi des funérailles à 14h, et de là au cimetière Le repos St-François d'Assise.