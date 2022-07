de GRANDPRÉ, Sylvie



À Montréal, le 21 juillet 2022, est décédée Sylvie de Grandpré, épouse d'André Martel et fille de feu Renée Corbeil et de feu Jules de Grandpré.Elle laisse dans le deuil sa fille Sophie, ses frères et soeurs Yves (Hélène), Robert (Sylvie Anne), Lyse (Philippe), Andrée (Claude), Gilles (Louise) et Nathalie, ainsi que nombreux neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 6 août 2022 à l'Église La Bible Parle, au 790 18e Avenue, Laval, Québec, H7R 4P3, de 12h à 15h.