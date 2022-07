Festival: des airs d’opéra dans la rue et sur le vif

Depuis le début du Festival d’opéra, des chanteurs et chanteuses offrent, gratuitement, de courtes prestations à des endroits qui ont marqué l’histoire de l’art lyrique de la Vieille Capitale. Une façon fort sympathique et agréable de découvrir l’opéra et de nouvelles voix, tout en faisant une marche dans la Haute-Ville de Québec.

Nouveauté pour sa 11e édition, le Festival d’opéra de Québec a mis en place un circuit gratuit avec cinq stations qui permettent de découvrir des lieux rattachés à l’art lyrique et d’assister à de courtes prestations où on peut entendre des airs célèbres.

Présenté jusqu’à jeudi, avec une journée de relâche, dimanche, le circuit piétonnier se déroule, selon les stations, de midi à 16 h.

À la station numéro 1, devant le couvent des Ursulines, au 18, rue Donnacona, Chantal Parent se glisse dans la peau de la soprano Emma Albani.

Une chanteuse québécoise qui a fait vibrer ses cordes vocales dans un endroit qui était surnommé, en 1889, l’Académie de musique. Ce lieu, qui était situé sur la rue Saint-Louis, était considéré comme l’une des plus belles salles en Amérique du Nord. Il a été détruit lors d’un incendie en 1900.

Deuxième station, le Capitole de Québec, qui a présenté de l’opéra dès ses débuts, en 1903. C’était à l’époque, en termes de capacité, la plus grande salle en Amérique du Nord.

Souvenirs de Raoul Jobin

Photo Yves Leclerc

La mezzo-soprano Zita Bombardier-Touret y offre L’amour est un oiseau rebelle de l’opéra Carmen, de George Bizet, devant passants et touristes qui déambulent dans la rue Saint-Jean et des gens attablés au Il Teatro.

En face, devant le Palais Montcalm, les sopranos Émilie Baillargeon et Stéphanie Lavoie chantent le célèbre Duo des fleurs de l’opéra Lakmé du compositeur français Léo Delibes, pièce signature du Festival d’opéra de Québec.

Photo Yves Leclerc

Elles racontent que le ténor québécois Raoul Jobin avait chanté à cet endroit lors de l’ouverture du Palais Montcalm, en 1933. La salle principale, qui a été rénovée, porte aujourd’hui son nom.

À la station numéro 4, au Grand Théâtre de Québec, la mezzo-soprano Élizabeth Veilleux remplaçait, vendredi, le baryton Dominic Veilleux, avec l’air de Siebel de Faust et celui de Connais-tu le pays de l’opéra Mignon.

Le Grand Théâtre a été, à partir de 1971, le lieu de diffusion de la Société lyrique d’Aubigny, qui présentait des opéras, et ensuite celui de l’Opéra de Québec, à partir de mai 1985.

Un endroit qui a accueilli, au fil des ans, Joseph Rouleau, Colette Boki, Robert Savoie, Lyne Fortin, Hélène Fortin et le baryton Jean-François Lapointe, directeur général et artistique du Festival d’opéra et de l’Opéra de Québec.

Dominic Veilleux reprendra son poste pour les quatre dernières journées du Festival.

La « Castafiore »

Photo Yves Leclerc

À la Maison de l’opéra, au 1220 de la rue Taché, dernière station, la soprano Jessica Latouche, accompagnée par le pianiste Bruce Gaulin, chante l’Air des bijoux de Faust, célèbre aria de la soprano « Bianca Castafiore » dans Tintin, ainsi que l’air Comme autrefois dans la nuit sombre de l’opéra Les Pêcheurs de perles, de Bizet.

Toutes les prestations se déroulent en extérieur. Elles sont offertes, en boucle, toutes les 15 minutes, approximativement de midi à 14 h 15 (station 1), de 12 h 30 à 14 h 45 (station 2), de 13 h à 15 h 15 (station 3), de 13 h 30 à 15 h 45 (station 4), et de 14 h à 16 h 15 (station 5).