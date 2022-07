PLOURDE (Duquette), Éveline



À Saint-Jérôme, le 19 juillet 2022 est décédée à l'âge de 87 ans Mme Éveline Plourde épouse de M. Camille Duquette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses soeurs Gabrielle et Normande (Pierre Galarneau), son frère Bernard (feu Mariette Potvin), ses beaux-frères et belles-soeurs Marie-Berthe Duchesne (feu Paul Plourde), Jeanne-D'Arc Blais (feu Benoît Plourde), Soeur Lise Duquette, s.s.a., Thérèse Duquette, Arthur Duquette (Claudette Boissonnault), Nicole Duquette, Bernard Duquette (Ginette Leduc), Jean-Guy Duquette (Françoise Aubin), Chantal Duquette (Daniel Mirandette), Paul Duquette, André Duquette (Monique Latendresse) et Johanne Duquette. Elle quitte également de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 20 août à 11h en la cathédrale de Saint-Jérôme où la famille y recevra vos condoléances à compter de 10h30.La direction des funérailles est confiée à la :