Feux de forêt: de nouvelles évacuations en Colombie-Britannique

De nouvelles évacuations ont été ordonnées vendredi soir en Colombie-Britannique après l’apparition d’un nouveau feu de forêt dans le sud de la province, au moment où celui qui fait rage à Lytton a repris de la vigueur.

Découvert la veille, l’incendie situé à 21 kilomètres au sud-ouest de Penticton était estimé à 150 hectares samedi matin.

«Au cours de la nuit, le feu de forêt a franchi la route Green Mountain vers l’est. L’augmentation de sa taille reflète le comportement du feu pendant la nuit», a indiqué le BC Wildfire Service.

Le personnel de protection des structures et du sol est resté en marche au cours de la nuit. Dix membres du BC Wildfire Service, deux hélicoptères et plusieurs appareils du service des incendies sont aussi venus en renfort en matinée.

L’utilisation d’avions-citernes et de machinerie lourde n’était pas encore permise en raison du terrain difficile d’accès.

«D’autres hélicoptères, équipes au sol et personnel de soutien sont en route et arriveront au cours de la journée», a-t-il été précisé.

Le district régional d’Okanagan Similkameen s’est donc vu dans l’obligation d’émettre une alerte d’évacuation pour les propriétés situées à proximité.

La cause de ce brasier fait l’objet d’une enquête.

Augmentation de l’activité du feu à Lytton

Ravagée il y a plus d’un an par un feu de forêt, la municipalité de Lytton n’arrive, une fois de plus, pas à se débarrasser d’un incendie découvert le 14 juillet dernier.

«Le 29 juillet, les conditions étaient chaudes et sèches, et l’activité du feu a augmenté en milieu de journée. Le feu s’est développé dans les zones de haute altitude, au nord de la rivière Stein», a mentionné le BC Wildfire Service samedi matin.

Les services d’urgence s’attendaient à voir des «conditions plus fumantes» en après-midi en raison des températures chaudes.

«Le terrain escarpé et l’augmentation des températures diurnes continuent de poser des problèmes aux équipes. Les températures élevées obligent les équipes à faire des pauses fréquentes pour éviter le stress thermique et l’épuisement», a-t-il été ajouté.

Près de 428 feux de forêt ont été répertoriés dans la province depuis le début de l’année. En date de samedi, 70 brasiers étaient actifs.