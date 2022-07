DUSSAULT, Denise



À Pointe-Claire, à l'aurore naissante du 10 juillet 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée Denise Dussault, épouse de feu André Bailey dit Bellay.Elle laisse derrière elle ses enfants Monique, Sylvie, Alain, Nicole et François, sept petits-enfants et trois arrière-petits-enfants.Les funérailles seront célébrées le vendredi 5 août 2022 à 14h en l'église Saint-Pierre-Apôtre située au 1201, rue de la Visitation à Montréal. La famille vous accueillera dès 13h pour recevoir les condoléances. Il y aura du stationnement gratuit au centre Saint-Pierre situé au 1212 rue Panet. Nous vous invitons à nous rejoindre pour la saluer une dernière fois et partager vos souvenirs de cette femme extraordinaire.La famille désire remercier Véronique Faure, Josée Vincent, le personnel de la résidence du Château Pierrefonds et les autres organismes pour tous les bons soins prodigués au cours des dernières années de sa vie.En lieu des fleurs, vous êtes invités à faire un don à l'organisme " Le temps d'une pause " qui soutient les personnes atteintes d'une maladie neurodégénérative et leur entourage.