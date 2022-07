Frappée par une tornade, la communauté de Saint-Adolphe-d’Howard se relève les manches

N'ayant pas le temps de s’apitoyer sur son sort, la communauté de Saint-Adolphe-d’Howard tenait samedi une grande corvée de nettoyage dans le Domaine du lac Beausoleil, assurément le secteur le plus touché par cette terrible tornade qui a frappé cette petite municipalité des Laurentides dans la soirée du 23 juillet dernier.

PHOTO COURTOISIE L’INFO DU NORD SAINTE-AGATHE

Pas moins de 160 citoyens de la municipalité et d’ailleurs ont répondu présent lors de l'appel à tous qu'a fait le citoyen Clément Laroche il y a quelques jours à peine sur les réseaux sociaux.

«C’est au-delà de toutes nos espérances. Ça démontre bien l’élan de solidarité qui existe dans notre communauté», s’est réjoui M. Laroche.

PHOTO COURTOISIE L’INFO DU NORD SAINTE-AGATHE

Parmi les bénévoles qui se sont impliqués, il y avait l’Association des propriétaires du Domaine du lac Beausoleil, bien sûr, mais aussi des entrepreneurs de la région qui ont apporté leur machinerie lourde sur place, des restaurateurs et des commerçants, sans oublier des groupes communautaires, comme le Club Lions, et les pompiers du Service d’incendie de Saint-Adolphe-d’Howard qui, malgré une semaine harassante sur le terrain, n’ont pas hésité à donner de leur temps bénévolement en cette journée plutôt grise.

Coincée dans les arbres

«Et tout ça dans la bonne humeur et dans l’entraide malgré la lourdeur de la tâche», a souligné Marie-Claude Nolin, une résidente de Vaudreuil-Soulanges qui est venue prêter main-forte à son amie de Saint-Adolphe-d’Howard.

Elle-même dit avoir eu la peur de sa vie le soir du 23 juillet.

«Nous revenions de l’aéroport et, à 150 pieds du panneau d’arrêt sur le chemin de la route 329, plusieurs arbres sont tombés devant la voiture. J’ai reculé un peu et un autre arbre s’est abattu derrière nous. On était coincés, mais personne n’a été blessé», dit-elle.

Mme Nolin dit avoir beaucoup de compassion pour les résidents touchés de près par cette tragédie.

«Beaucoup d’entre eux sont traumatisés et n’osent pas en parler ouvertement encore. Ils sont restés marqués.»

D’autres, comme l’ex-maire Réjean Gravel, ne se gênent pas pour dénoncer le manque de direction du maire, Claude Charbonneau.

«Les citoyens ont été laissés à eux-mêmes. Le premier devoir d’un maire, c’est de s’assurer du bien-être et de la sécurité de ses citoyens. Ça n’a pas été fait», a dénoncé l’ex-maire. Précisons que les résidents du Domaine du lac Beausoleil ont retrouvé l’électricité vendredi soir, soit presque une semaine après les événements.