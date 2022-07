Grande région de Montréal: une autre fin de semaine des vacances de la construction marquée par les entraves

Les chantiers routiers ne peuvent pas être fermés durant ces vacances de la construction, les entraves sont toujours nombreuses durant cette période et cette fin de semaine ne fait pas exception.

D’abord, le pont Pie-IX, enjambant la rivière des Prairies, sera complètement fermé jusqu’à lundi 5h. Pour les automobilistes qui empruntent habituellement le pont en direction sud, Mobilité Montréal suggère un détour via le boulevard de la Concorde ouest, l’autoroute 19 Sud, les rues Fleury et D'Iberville et le boulevard Henri-Bourassa.

Pour ceux qui l’empruntent en direction nord, une option de contournement est proposée via la rue de Charleroi, avenue Garon, boulevard Henri-Bourassa, l’autoroute 19 Nord et l’autoroute 440 Est. De plus, le pont Honoré-Mercier est fermé en direction de la Rive-Sud entre LaSalle et Kahnawake et la circulation à contresens sur le pont en direction de Montréal jusqu’à lundi 5 h.

Aussi, la rue Hickmore entre la 23e Avenue et la rue Fisher, au-dessus de l’autoroute 13, est fermée dans les deux directions jusqu’à lundi 5 h.

Pour les gens circulant du côté est, Mobilité Montréal suggère de passer par la montée de Liesse, le chemin de la Côte-de-Liesse Ouest, la bretelle pour l’autoroute 13 Sud et sortie 2 (rue Louis-A.-Amos, rue Hickmore) ou via l'entrée pour l’autoroute 13 Nord et demi-tour à la sortie 3-O (A-520 ouest) vers l’autoroute 13 Sud. Pour ceux qui circulent par le côté ouest, un détour est suggéré par la 23e Avenue ou la 32e Avenue, le chemin de la Côte-de-Liesse est et la montée de Liesse sud.

À Laval, la desserte de l’autoroute 440 en direction ouest, entre le boulevard Industriel et l’autoroute 15, est fermée jusqu’à lundi. Mobilité Montréal suggère un détour via les boulevards Industriel et Saint-Elzéar, l’avenue Jacques-Bureau et la voie de desserte de l’autoroute sud. En direction de la 15 Nord, un demi-tour dans l'échangeur 440 est suggéré.

Finalement, à Boucherville, la voie de desserte entre la sortie pour l’autoroute 30 est et l'entrée de l'autoroute 30 ouest de l’autoroute 20 en direction ouest est aussi fermée jusqu’à lundi. Un détour est suggéré via la bretelle pour A-30 est et demi-tour à la sortie 87 (Sainte-Julie, Saint-Amable) via chemin de la Belle-Rivière.