Il tue sa sœur et continue de récolter ses prestations d'invalidité

Un couple américain de l’état d’Oklahoma a été accusé le 24 juillet pour meurtre après que le corps d’une jeune femme ait été retrouvé dans leur maison, un an plus tôt, a rapporté US News.

C’est en mai 2021 que la police a découvert le corps de Margarita Sandoval, 19 ans, caché dans une boîte sous les escaliers d’une maison. Elle était portée disparue depuis trois ans.

Son frère, Octavio Sanchez, 35 ans, et sa belle-sœur, Desiree Sanchez, 27 ans, ont été accusés de meurtre au terme d’une enquête qui a duré 14 mois.

En janvier 2018, la jeune femme avait déménagé avec le couple. Puisque celui-ci l’abusait, elle avait déjà appelé le 9-1-1 pour le signaler.

Quelques mois plus tard, la famille n’a plus reçu de nouvelles de Margarita.

Puisque cette dernière vivait avec une déficience mentale, elle recevait des prestations d’invalidité.

Selon les autorités, le couple avait continué de récolter cet argent jusqu’à tant que le corps de Margarita soit retrouvé.