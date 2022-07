Jeux vidéo: retourner en Égypte ancienne

Cléopâtre, Ramsès II, Ptolémée... autant de noms qui frappent l’imaginaire. Et que dire des dieux Isis, Osiris ou Râ? Et si nous retournions dans le passé pour découvrir les secrets des pyramides et de cette civilisation?

Tout d’abord, il faut se mettre dans l’ambiance. Et l’ambiance de l’Égypte des pharaons se trouve en jouant au Senet. «De kossé?», demanderez-vous. Sachez qu’il s’agit du plus vieux jeu de société au monde, qu’il a été découvert dans la tombe de Toutankhamon et que le souverain adorait y jouer. Le «Egyptian Senet» ressemble à un mélange d’échecs et de backgammon, et le joueur doit parvenir à déplacer toutes ses pièces afin de les sortir du plateau de jeu en une allégorie sur le voyage des âmes dans le royaume des morts. Et, si le Senet prend un petit moment à être compréhensible, une fois que les règles sont maîtrisées, il n’est pas aisé de s’arrêter.

Maintenant que vous jouez comme un Égyptien (oui, cette vague allusion à une chanson des Bangles s’adresse aux membres de la génération X), pourquoi ne pas vivre comme eux? Bienvenue dans «Pharaoh» et «Cleopatra», jeux de simulation sortis par Activision à la fin des années 1990. L’objectif est de faire rayonner sa ville en labourant les champs en fonction des crues du Nil, en construisant des monuments et en établissant des routes commerciales avec des métropoles méditerranéennes. Simples et efficaces, ces deux jeux permettent de se familiariser avec les us et coutumes de ces temps reculés.

Datant de 2004, «The Egyptian Prophecy: The Fate of Ramses» est un titre d’aventures dans lequel Maya, une magicienne, a été chargée par le pharaon d’enquêter sur d’étranges événements se produisant dans le royaume. Le «gameplay», les décors et la musique sont typiques du début des années 2000: toutes les actions se font en «pointer et cliquer» et l’aspect visuel est celui d’un dessin de haute qualité, renforçant l’impression de mystère.

Plus moderne...

Dans «Lara Croft and the Temple of Osiris», l’intrépide archéologue – et jusqu’à quatre joueurs – se mesure au dieu Seth. Faisant équipe avec Carter Bell, son rival, et les dieux Isis et Horus, Lara Croft se retrouvera à affronter des créatures d’un autre monde dans les sables du désert. Et comme d’habitude, elle aura à solutionner des énigmes et à se battre.

Évidemment, l’immersion la plus complète dans l’Égypte ancienne est offerte par les studios Ubisoft de Montréal et l’«Assassin's Creed Origins». Le titre se déroule entre 49 et 43 av. J.-C. et on y suit un nomade prénommé Bayek qui cherche à se venger du meurtre de son fils. Outre les origines de la Confrérie des Assassins, on y apprend une foule d’éléments historiques, et on découvre, bouche bée d’émerveillement, deux expansions ainsi que le fameux «Discovery Tour» - sorte de visite guidée de l’Égypte antique, riche en enseignements de toutes sortes.

Pour les «gamers» qui souhaitent un peu plus d’action – lisez des combats –, «Strange Brigade» se déroule dans les années 1930. La reine sorcière Seteki est sortie de son sommeil de 4000 ans et menace l’humanité. Pouvant se jouer à quatre, le titre inclut des éléments d’explorations et, bien sûr, des combats contre des momies, des assassins et des monstres. Que du bonheur.

Le carnet de liens

«Egyptian Senet»: https://store.steampowered.com/app/391580/Egyptian_Senet/ pour Windows

«Egyptian Senet»: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.EgyptianSenetFree pour Android

«Pharaoh» et «Cleopatra»: https://store.steampowered.com/app/564530/Pharaoh__Cleopatra/ pour Windows

«The Egyptian Prophecy: The Fate of Ramses»: https://store.steampowered.com/app/302160/The_Egyptian_Prophecy_The_Fate_of_Ramses/ pour Windows

«Lara Croft and the Temple of Osiris»: https://store.steampowered.com/app/289690/LARA_CROFT_AND_THE_TEMPLE_OF_OSIRIS/ pour Windows

«Assassin's Creed Origins» https://www.ubisoft.com/en-us/game/assassins-creed/origins pour Windows, PlayStation et Xbox

«Strange Brigade»: https://rebellion.com/games/strange-brigade/ pour Windows, PlayStation, Xbox et Switch