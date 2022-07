Nouvelle trilogie de Camilla Läckberg et Henrik Fexeus: sur la piste d’un tueur en série

Reine incontestée du polar scandinave, la talentueuse Camilla Läckberg s’est associée au mentaliste suédois à succès Henrik Fexeus pour écrire une nouvelle trilogie décapante mettant en vedette la détective de renom Mina Dahbiri et l’expert en magie Vincent Walder. Ensemble, ils se lancent sur les traces d’un tueur en série dans le premier tome d’une nouvelle série.

«Nous nous connaissons depuis plus d’une décennie, et un jour, au chalet de Camilla, nous avons commencé à discuter de livres et d’idées pour des livres. Nous nous sommes retrouvés avec une super idée pour un projet qui nous permettait d’unir nos forces. Nous avons décidé de nous lancer. Ça s’est avéré une bonne idée!», commentent les deux écrivains, en entrevue par courriel.

La boîte à magie s’ouvre sur une scène étrange : le corps nu et transpercé d’épées d’une femme prénommée Tuva est retrouvé dans un parc d’attractions de Stockholm. La scène de crime fait penser à un tour de magie qui aurait mal tourné et Mina Dahbiri, nouvelle arrivée dans la brigade criminelle de Stockholm, est chargée de faire la lumière sur cette affaire étrange.

Pour améliorer ses chances de trouver le coupable, elle demande l’assistance de Vincent Walder, grand mentaliste et expert en magie qui a la cote auprès du public suédois avec ses spectacles surdimensionnés et sa présence médiatique.

Grâce aux indices retrouvés dans le parc d’attractions, le duo fait le lien avec un tueur en série et se lance sur sa trace avant qu’il ne commette d’autres crimes.

Un duo bien assorti

Écrire en duo s’est avéré une excellente expérience d’écriture pour Camilla et Henrik.

«Au début, nous pensions que travailler avec une autre personne serait notre plus grand défi, mais nous avons vite réalisé que nous étions un excellent match pour travailler ensemble. Nous avons été surpris – positivement – même si nous avons réalisé que nous avons des goûts différents pour notre environnement de travail. Camilla préfère écrire dans ses pyjamas à motifs de chats devant la télé tandis que Henrik est un grand fan des Post-its et de la structure.»

Les parcs d’attractions, les fêtes foraines et les spectacles de magie peuvent être étranges et déroutants à l’occasion. Dans le roman, Camilla et Henrik s’en servent pour ajouter une dimension burlesque et divertissante (étrange et inquiétante aussi !) à l’histoire.

«Ça nous a semblé tout naturel. Nous savions que nous voulions écrire dans un décor spectaculaire. Un parc d’attractions nous donne justement cela : beaucoup de tout. Nous pouvions ensuite prendre un environnement qui est au départ tout simplement agréable et le remodeler pour qu’il devienne un peu tordu et épeurant.»

Henrik Fexeus, mentaliste de renom et sommité mondiale en matière de langage non verbal, s’est servi de ses connaissances pour l’écriture du roman.

«Cela m’a permis de créer des personnages nouveaux, complexes et intéressants, mais c’est aussi le résultat du cerveau follement créatif de Camilla!»

Henrik explique avoir déjà travaillé avec la police, comme le personnage de Vincent Walder, mais pas dans le même contexte.

«J’ai donné des conférences, parlé de langage non verbal et des façons de “lire” les gens.»

Lui-même a-t-il des traits communs avec Vincent Walder?

«Camilla est assez directe à ce sujet : elle dit que Henrik, c’est Vincent, avec plus d’habiletés sociales.»

Camilla Läckberg, toujours excellente, trouve que le travail d’équipe avec Henrik a apporté une nouvelle dimension à la création du roman.

«Henrik est un excellent écrivain qui a beaucoup de bonnes idées – c’est déjà une combinaison gagnante. Il est un des hommes les plus brillants que je connais. Sa façon d’observer les gens, de créer des puzzles et différents indices me surprend énormément.»

♦ Camilla Läckberg est la reine incontestée du polar scandinave et l’une des plus jeunes auteures du genre.

♦ Grâce à son héroïne, Erica Falck, et à la série Fjällbäcka, elle s’est imposée sur la scène internationale.

♦ Henrik Fexeus est un mentaliste, auteur et présentateur suédois. Il a reçu plusieurs prix et ses recherches sur la communication non verbale sont reconnues dans le monde entier.

♦ Il s’est lancé dans la fiction en 2017 avec une collection pour jeunes adultes dont le premier tome est Le Perdu.

♦ Camilla et Henrik aimeraient beaucoup voir leurs nouveaux personnages portés à l’écran.

EXTRAIT

Photo courtoisie

«Mina contempla l’homme assis en face d’elle de l’autre côté de la table marron foncé. Vincent Walder. Elle l’avait attendu pendant qu’il se changeait. Il avait troqué ses vêtements de scène, un sobre et élégant costume bleu et une chemise noire, contre un tee-shirt blanc et un jean noir moins formels. Malgré le mois de mars et l’hiver qui tenait encore la ville de Gävle dans sa poigne sévère, Vincent n’avait pas mis de veste.

À sa propre surprise, elle se fit la réflexion qu’il était bel homme. Cela ne lui arrivait pas souvent. Et le mot qui lui vint à l’esprit fut plutôt “chic”. Il avait un côté strict, une élégance un peu surannée, même en jean et en tee-shirt. Tout à l’heure, son costume renforçait cette impression.»