L’argent se fait rare pour les jeunes pousses québécoises

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Les fonds recueillis ont plongé de 83 %

Photo Adobe Stock

Les jeunes pousses québécoises ont récolté la maigre somme de 249,1 millions $ au cours du deuxième trimestre de 2022, indiquent des données de la firme ontarienne Briefed.in. C’est 83 % de moins que les 1,5 milliard $ amassés au premier trimestre et 71 % de moins que pendant la même période de 2021. Quelque 16 financements ont été conclus, contre 29 au premier trimestre de 2022. La baisse des investissements dans le secteur technologique est généralisée depuis quelques mois, mais la tendance semble plus marquée au Québec que dans le reste du Canada et aux États-Unis.

Nouveaux actionnaires chez Gecko Alliance

Nexcap Partenaires, Desjardins Capital, le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction CSN ont pris le contrôle de Gecko Alliance de Québec. Fondée en 1989 par Michel Authier et Benoit Laflamme, l’entreprise se décrit comme un chef de file mondial dans la conception et la fabrication de contrôles, de pompes et d’accessoires pour spas. Précisons que Nexcap est le holding de Pierre Marcouiller, ex-PDG de Camso, un fabricant de Magog acquis en 2018 par Michelin.

Ubenwa récolte 3,2 M$

La jeune pousse montréalaise Ubenwa vient de clore un financement de 2,5 millions $ US (3,2 millions $ CA) mené par la firme torontoise Radical Ventures. Issue de l’Institut québécois d’intelligence artificielle (MILA), l’entreprise dit avoir mis au point la toute première technologie de détection rapide des affections neurologiques chez les nourrissons en utilisant uniquement les sons de leurs pleurs. Ubenwa peut compter sur des collaborations avec l’Hôpital de Montréal pour enfants ainsi que d’autres établissements pédiatriques du Nigeria et du Brésil.

Amrikart vendue à un groupe français

La française ADF a annoncé cette semaine l’acquisition de la PME Amrikart de Brossard, laquelle appartenait à Nathalie Tremblay et Jean-François Delorme. Fondée en 1988, Amrikart se présente comme un leader mondial dans l’implantation de systèmes de positionnement intérieurs (iGPS), qui permettent de localiser avec grande précision des objets dans une usine. L’entreprise compte notamment parmi ses clients Bombardier, Airbus, Alstom, Hydro-Québec, Rio Tinto, ArcelorMittal, Canam, Marmen et General Electric. Présente au Québec depuis 2011, ADF emploie 3400 personnes dans le monde.

Il achète du Gildan

Capture d’écran gildancorp.com

L’un des hauts dirigeants de Gildan, l’Américain Robin Perkins, a acheté pour près de 300 000 $ d’actions du fabricant montréalais de vêtements. La transaction a eu lieu au début mai, mais elle n’a été divulguée publiquement que la semaine dernière. M. Perkins est le PDG de Frontier Yarns, un producteur de fil de Caroline du Nord acquis l’an dernier par Gildan. Le titre de cette dernière a reculé de plus de 30 % depuis le début de l’année.