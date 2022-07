Ma vie en films: «“Pour l'amour d'Hollywood” me donne envie de danser» - Guillaume Côté

C’est désormais une tradition bien établie, Guillaume Côté assure la direction artistique du Festival des Arts de Saint-Sauveur qui se tient du 28 juillet au 7 août. Et saviez-vous que le premier danseur du Ballet national du Canada a découvert sa vocation devant un film? Pour savoir lequel, lisez ses réponses à nos questions...

Guillaume, quel est votre premier souvenir d'une salle de cinéma?

C’était à Alma, la seule salle de cinéma que nous avions. Je pense que je suis allé voir «Les tortues Ninja». Je me souviens que j’étais vraiment excité, c’était la première fois que je regardais un film. Le pop-corn, l’expérience, j’étais avec des amis... Ce n’était pas le film en tant que tel qui m’excitait.

Comment avez-vous su que vous vouliez devenir danseur?

C’était impossible de voir du ballet quand j’étais jeune, ce n’était pas quelque chose qu’on pouvait voir facilement au lac Saint-Jean. J’avais 9 ou 10 ans lorsque j’ai vu «Soleil de nuit» dans lequel il y a une séquence qui s’appelle «Le jeune homme et la mort» chorégraphiée par Roland Petit et dans laquelle Mikhaïl Barychnikov danse. C’était la première fois que je voyais un homme danser de la danse classique de cette façon, contemporaine, physique, masculine. C’est ce qui m’a inspiré. Quand j’ai vu ce film, je me suis dit que je voulais travailler avec Roland Petit et Mikhaïl Barychnikov et j’ai réalisé ces deux rêves.

Votre premier film marquant?

J’ai vraiment été marqué par «Forrest Gump» quand j’étais ado. J’ai vraiment été marqué par l’élément historique, mais fictif. J’ai adoré le côté émotionnel aussi du parcours de ce personnage qui a l’air invraisemblable, mais qui est lié à des moments historiques. Ça m’a donné le goût de faire des recherches à propos de John Lennon, de la guerre du Vietnam et de tous ces éléments de la culture américaine que je ne connaissais pas.

Et un plus récent?

J’ai beaucoup aimé «Nomadland» dans la façon de présenter les personnes qui n’ont pas de maison. La façon dont ça a été filmé, la lenteur, le fait de raconter un moment dans la vie de quelqu’un... C’était magnifique!

Le film qui vous donne envie de danser?

«Pour l'amour d'Hollywood» me donne envie de danser! J’écoute aussi beaucoup «Encanto: La fantastique famille Madrigal» avec mes enfants, c’est super beau! Il y aussi «Climax» de Gaspar Noé qui est totalement différent. Naturellement, aussi, le nouveau «West Side Story», j’ai d’ailleurs déjà travaillé avec le chorégraphe Justin Peck. Le film est dynamique, beau en réinventant les séquences de danse, le jeu de caméras est plus sophistiqué.

Votre premier «kick» au grand écran?

Isabelle Adjani dans «La reine Margot».

La trame sonore qui a bercé votre adolescence?

«Pulp Fiction»! Les trames sonores des films de Tarantino sont dures à battre.

Un film qui vous inspire?

Il y a beaucoup de films qui m’inspirent au niveau chorégraphique et visuel. J’adore Paul Thomas Anderson et il a fait le film «Anima» avec le chorégraphe Damien Jalet, c’est sur la musique de Radiohead et le long métrage a été fait pour Netflix pendant la pandémie. C’est fantastique, c’est superbe et c’est juste de la danse! J’adore aussi tous les films de Wes Anderson, l’esthétique de «La Famille Tenenbaum», les couleurs. Ça m’inspire dans ma manière de voir la danse.

Un film dans lequel vous aimeriez vivre?

Oui, je pense que j’aimerais vivre dans «L'Hôtel Grand Budapest».